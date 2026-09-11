Corte Constitucional deja sin efecto las clases obligatorias los sábados para el magisterio fiscal.

La Corte Constitucional del Ecuador aceptó la acción pública de inconstitucionalidad presentada por gremios docentes y de servidores públicos (UNE, CONASEP y UNEM).

Así se declaró la inconstitucionalidad por la forma de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2026-00045-A.

La medida suspende de inmediato la obligatoriedad de asistir a actividades complementarias los fines de semana.

El fallo, bajo la ponencia del juez Jorge Benavides Ordóñez, concluyó que el Ministerio de Educación vulneró el principio de reserva de ley.

Esto al al pretender modificar la jornada laboral y el régimen remunerativo mediante acuerdo ministerial.

La Corte precisó que cualquier cambio en la jornada ordinaria o en la retribución del trabajo sabatino debe regularse por ley orgánica emitida por la Asamblea Nacional.

La resolución judicial beneficia a estudiantes, docentes y personal administrativo del sector público de los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.

Elimina además la figura de compensación con días libres que el Ministerio pretendía aplicar en sustitución de las horas extraordinarias.