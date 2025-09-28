Asamblea empieza trámite de queja contra 45 legisladores de RC por abandonar una sesión

Los asambleístas correístas abadonaron la sesión de la Asamblea el 16 de septiembre del 2025.

Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite la queja contra 45 asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC). Así lo informó el Legislativo el sábado 27 de septiembre del 2025.

La queja fue presentada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien acusó a los legisladores correístas de abanonar injustificadamente la sesión del 16 de septiembre.

Aquel día se aprobó una resolución que apoya la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel. Durante el debate la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), y la Revolución Ciudadana (RC) se enfrentaron con gritos. La bancada correísta pedía debatir una resolución de rechazo, pero no se dio paso al pedido y tras los incidentes abandonaron el Pleno.

En la motivación de su denuncia, Olsen planteó que "el abandono deliberado del Pleno no puede ser interpretado como una simple falta administrativa, sino como un acto político consciente y coordinado para sabotear la agenda legislativa y paralizar el trabajo de la Asamblea Nacional".

Esta solicitud se enmarca en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), donde se tipifica esta conducta como una falta administrativa leve.

Durante la votación, Niels Olsen evocó el principio de imparcialidad establecido en el artículo 142 de la LOFL y por esta razón votó en abstención. En la resolución se dispone a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificar a los 45 asambleístas para que realicen la contestación de la queja en el plazo de tres días.

Cada asambleísta podrá ser escuchado por el CAL durante 30 minutos. Tras este proceso, el organismo legislativo deberá emitir una resolución en un plazo mínimo de 15 días.

Si la queja se aprueba, los legisladores podrían ser suspendidos con ocho días sin sueldo.