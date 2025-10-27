Así se benefician las empresas al entregar donaciones a la Policía o Militares con nueva ley

Quienes realicen donaciones a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional podrán recibir una reducción en el pago del Impuesto a la Renta.

La Ley para el Fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya se encuentra vigente tras su publicación en el Registro Oficial desde el viernes 24 de octubre y establece compensaciones a las empresas que donen bienes o servicios a la fuerza pública.

La normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente, permite que empresas y ciudadanía en general realicen donaciones a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas a cambio de beneficios como deducción tributaria de hasta el 30% en el Impuesto a la Renta.

Las deducciones podrán hacerse en dinero, equipamiento, vehículos, bienes inmuebles o insumos. Según la ley, las donaciones tienen que cumplir condiciones: los bienes tienen que ser nuevos, funcionales y útiles para el “fortalecimiento” de los policías y militares. Solo se aceptarán bienes que estén incluidos en un catálogo oficial de necesidades, hecho por ambas instituciones.

Los bienes donados deberán destinarse únicamente para actividades de defensa, orden público y seguridad ciudadana, es decir, su uso será exclusivo para la seguridad. Las donaciones podrán ser por parte de organismos internacionales o Gobiernos aliados.

Según la Asamblea Nacional, el objetivo es complementar con estas donaciones el presupuesto estatal y fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública, frente a la creciente demanda de seguridad en el país.

La ley se aprobó con el respaldo de la mayoría oficialista, mientras que desde el lado de la oposición, se criticó su similitud con la Ley de Solidaridad, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.