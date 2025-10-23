Asamblea Nacional debate sexta ley urgente sobre las donaciones a Policía y Fuerzas Armadas

Este jueves 23 de octubre del 2025 se debate en la Asamblea Nacional la ley enviada por Daniel Noboa

En la sesión de la Asamblea Nacional de jueves este 23 de octubre del 2025 se debate y al final se votará sobre el informe de segundo debate del proyecto de Fortalecimiento de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta es la sexta ley con carácter de económica urgente que ha enviado el presidente Daniel Noboa al Legislativo desde que inició su periodo.

La propuesta enviada por el Ejecutivo y tratada por la Comisión de Desarrollo Económico es relativamente corta. Consta de cuatro artículos; dos disposiciones generales y dos derogatorias; una reformatoria y una transitoria.

Será una medición de fuerzas entre las bancadas al momento de la votación. El bloque de legisladores del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y de la Revolución Ciudadana estás registrados para participar en el debate y al final se decidirá la aprobación o no de esta ley en el legislativo.

Según el plan inicial, la idea central de la propuesta, presentada por Noboa, es que "las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para garantizar la seguridad y la paz ciudadana".

Tal como está planteado en el texto, los aportes pueden proceder de contribuyentes nacionales o entidades, gobiernos u organismos internacionales con los que existan acuerdos o convenios de cooperación.

A cambio, para los donantes nacionales se plantea una "rebaja del Impuesto a la Renta causado del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución".