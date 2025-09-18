Ministro asegura que 55 000 nuevas familias recibirán el bono de desarrollo humano

Gobierno insiste en que dinero ahorrado con la eliminación de subsidios al diésel será destinado a l sector social.

55 000 nuevas familias serán beneficiarias del bono de Desarrollo Humano. Así lo anunció este jueves 18 de septiembre de 2025 el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano.

Según Burbano, estos nuevos beneficiarios serán incluidos lo en este año. Este anuncio se hizo luego de la eliminación del subsidio al diésel, que de acuerdo con el Gobierno, representa un ahorro de 1 100 millones de dólares.

Además, el Ministro agregó que con el "ingreso progresivo" que tendrá el Gobierno por el ahorro tras la eliminación del subsidio al diésel, cada año podrán sumarse hasta 50 000 familias como beneficiarias del bono.

El Bono de Desarrollo Humano es de 55 dólares mensuales para las personas de los quintiles más pobres del país. Para sumar nuevos beneficiarios se invertirán "más o menos 70 millones de dólares", afirmó el Ministro.

"Ya liberando estos recursos, que estaban yendo a las economías ilegales, podemos generar un presupuesto que vaya al sector social", agregó Burbano.

¿Cómo saber si es beneficiario del bono?