Así se han distribuido los bonos de compensación del Gobierno tras el fin del subsidio al diésel

El Gobierno dice que ha entregado 300 millones de dólares en bonos tras la eliminación del subsidio al diésel

El Gobierno informó que, como parte del plan de compensación por la eliminación del subsidio al diésel, se han entregado más de 300 millones de dólares en incentivos a transportistas, agricultores y grupos vulnerables.

Este dato lo dio a conocer Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, este lunes 22 de septiembre del 2025, en una rueda de prensa realizada en la Gobernación de Cotopaxi, donde funciona temporalmente la sede del Ejecutivo.

Según Jaramillo, 590 000 familias en el país ya se han beneficiado de la redistribución de recursos. Estos son algunos de los valores en bonos que ha entregado el Gobierno:

Transporte: 9 millones de dólares se entregaron a 12 246 transportistas registrados en la plataforma del Ministerio de Transporte, con el objetivo de evitar un incremento en las tarifas de pasajes.

Agricultura: Más de 78,8 millones de dólares fueron transferidos a 78 893 agricultores en situación de pobreza, a través del 'Bono Raíces'. Cada beneficiario recibió 1 000. Se prevé que 21 000 familias adicionales accedan al programa hasta finales de septiembre.

Población vulnerable: 130 millones de dólares se destinaron a la devolución del IVA para 500 000 adultos mayores y personas con discapacidad .

Sector de la construcción: 36 millones de dólares en devolución de IVA a 1 400 constructores.

Además, el Gobierno anunció que, desde el miércoles 1 de octubre del 2025, 55 000 familias adicionales accederán al Bono de Desarrollo Humano.

Bono de chatarrización aumenta; ¿cómo registrarse?

El Ministerio de Infraestructura y Transporte también activó el programa de renovación de unidades de transporte. El plan incluye incentivos para la chatarrización de vehículos diésel que sean desde el 2008 o más antiguos.

El pasado 12 de septiembre del 2025, el Gobierno anunció un bono de chatarrización de 20 000 dólares. Sin embargo, este lunes 22 de septiembre, Jaramillo anunció que ese bono se incrementará a 23 000 dólares.

Este beneficio está dirigido a taxis, camionetas, camiones, buses, minibuses y furgonetas. Además, los beneficiarios podrán acceder a créditos en BanEcuador con una tasa preferencial del 9% para adquirir un nuevo vehículo.

Los interesados deben registrarse en el portal habilitado por el MTOP. Se debe crear un usuario y registrarse en el sitio web: registro.mtop.gob.ec. con la cédula o RUC y el código dactilar.