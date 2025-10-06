Bonos jóvenes y ecuatorianos en Acción' se mantendrán vigentes hasta 2028, según el Gobierno

El ministro de Desarrollo Humano indicó que el programa estará vigente mientras dure el período del actual Gobierno.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, confirmó este lunes 6 de octubre del 2025 que los programas de apoyo económico “Jóvenes en Acción” y “Ecuatorianos en Acción” continuarán durante todo el actual período de gobierno del presidente Daniel Noboa, es decir, hasta el año 2028.

En un inicio, estas iniciativas se plantearon como medidas temporales. Sin embargo, según explicó Burbano, la eliminación del subsidio al diésel permitió garantizar el presupuesto necesario para sostener los pagos.

La inversión prevista para ambos programas oscila entre USD 96 millones y USD 100 millones anuales, dijo Burbano al portal Primicias.

Apertura de inscripciones y cupos disponibles

El ministro anunció que, antes de que finalice 2025, se abrirá un nuevo proceso de inscripción para el programa “Jóvenes en Acción”, que entrará en funcionamiento en el primer trimestre de 2026.

Este plan ofrecerá 80.000 cupos por año para personas de entre 18 y 29 años que se encuentren desempleadas.

Los beneficiarios se vincularán a actividades en áreas clave como los ministerios de Ambiente y Energía, la Secretaría de Riesgos, así como en los sectores de salud y educación intercultural.

Por su parte, el programa “Ecuatorianos en Acción”, dirigido a adultos desempleados de entre 30 y 64 años, también prevé 80.000 cupos anuales, aunque todavía no se ha definido la fecha de la próxima convocatoria.

¿En qué consisten los bonos?

Jóvenes en Acción: entrega un bono de 400 dólares durante tres meses. Entre sus requisitos constan no estar afiliado al IESS, no recibir otras ayudas estatales y contar con una cuenta de ahorros activa.

Ecuatorianos en Acción: otorga dos pagos de 400 dólares a personas desempleadas. Para acceder, los solicitantes no deben tener compensaciones previas del Estado, ni antecedentes penales, además de disponer de una cuenta bancaria registrada.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca amortiguar los efectos del desempleo y, al mismo tiempo, promover la participación de los beneficiarios en tareas vinculadas a la gestión pública y comunitaria.