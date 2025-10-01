Así será la compensación que entregará el Gobierno a los vehículos de carga comercial

Tras la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno de Daniel Noboa ha entregado una serie de compensaciones al sector transporte

El Gobierno Nacional implementará, "en esta semana, un nuevo sistema de compensación monetaria temporal dirigido al transporte comercial. Así lo confirmó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, este miércoles 1 de octubre del 2025, en Teleamazonas.

Los bonos se entregarán por tres meses al transporte mixto, institucional, carga liviana y carga pesada, pero no incluirá al transporte empresarial. Esta medida se adoptó por la eliminación del subsidio al diésel.

El costo estimado para el Estado será de cerca de 17 millones de dólares mensuales, lo que suma 51 millones de dólares en total durante el periodo de aplicación, "hasta donde esperamos haya una transición y un ajuste de tarifas", indicó el titular de la Cartera de Estado

Luque señaló que el monto dependerá de la modalidad de transporte. Para carga mixta y liviana se prevé una compensación de entre 150 y 170 dólares mensuales, mientras que en el transporte institucional será mayor el valor, y el rubro más alto lo recibirán los transportistas de carga pesada”, explicó Luque.

Paralelamente, el Gobierno mantiene el sistema de bonos de compensación para el transporte de pasajeros, con el fin de evitar un alza inmediata en el precio del pasaje. Hasta este miércoles 1 de octubre, 18 700 transportistas se han inscrito y ya se han desembolsado 14,6 millones de dólares.

Además, Luque dijo que tras las reuniones con los transportistas el monto del bono se incrementó. Por ejemplo, en el caso del transporte intraprovincial, la compensación subió de 600 a 1 000 dólares mensuales durante seis meses, y en el interprovincial, de 1 000 a 1 800 dólares mensuales, por el mismo período.