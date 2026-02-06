El CAL sanciona al asambleísta Andrés Castillo con suspensión de 30 días

Asambleísta Andrés Castillo fue sancionado por el CAL

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió sancionar al asambleísta Andrés Castillo con 30 días de suspensión sin sueldo.

La decisión se toma tras la queja presentada por el legislador Comps Córdova Díaz, ante este órgano del Legislativo.

La moción de suspensión la presentó la asambleísta por Pichincha, Mónica Salazar.

La denuncia se originó por presuntas agresiones verbales e insultos que ocurrieron durante la continuación de la Sesión No. 057 del Pleno de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con la resolución del CAL, estas conductas se encuentran tipificadas como falta administrativa grave en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El 23 de enero, el CAL avanzó con la fase de actuación de prueba y tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Consejo ratificó su compromiso con el debido proceso.