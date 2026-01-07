Asambleísta Comps Córdova pide sanción para Andrés Castillo por altercado en el Pleno

El CAL tramitará los hechos ocurridos en el Pleno de la Asamblea Nacional

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Comps Córdova, presentó una queja por escrito este miércoles 7 de enero del 2026 en contra de Andrés Castillo, de ADN, ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista.

La queja fue por los incidentes ocurridos en el Pleno del Legislativo el martes 6 de enero, mientras se debatía el informe preliminar de la Ley de Repetición, que los legisladores de la Revolución consideraban que debía archivarse mientras que el Gobierno defiende su tratamiento.

"Vamos a hablar técnicamente, don Comps, yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto, porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar", dijo Castillo a Córdova en una parte del incidente y esto encendió al Pleno de la Asamblea y tuvo que intervenir la escolta legislativa.

"Escuché al presidente (Niels Olsen) y al asambleísta Castillo pidiendo disculpas, porque saben que cometieron un error, pero esto debemos parar para que ningún asambleísta sea ultrajado en su derechos", dijo Comps Córdova, asambleísta del correísmo.

Según el legislador de RC, la intención del asambleísta oficialista con esta expresión era denigrar su honra y hacerle de menos, insinuando que no está preparado para abordar este tipo de temas.

Además, señaló que es víctima de una represalia porque se encuentra investigando supuestas irregularidades en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el caso Chevron, en el que el padre de Córdova sería parte de una de las comunidades amazónicas denunciantes.