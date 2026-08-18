Candidaturas, campaña...: estas son las etapas que siguen tras el cierre de inscripciones

El calendario concluirá con la posesión de las nuevas autoridades locales el 14 de mayo de 2027.

Desde este martes 18 de agosto del 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entra en una nueva etapa que incluye la calificación de listas, selección de miembros de mesa, campaña electoral y finalmente la votación del 29 de noviembre.

Con el cierre de las inscripciones, el CNE y las juntas provinciales electorales deberán revisar las candidaturas presentadas y verificar que cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Durante esta fase también podrán presentarse objeciones, impugnaciones y recursos.

El CNE informó que de manera preliminar se registraronn 53 534 solicitudes de inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027, de acuerdo con el siguiente detalle:

Candidaturas registradas por dignidad Dignidad Candidatos principales Candidatos suplentes Total Alcaldías 1.348 0 1.348 Concejalías rurales 2.386 2.386 4.772 Concejalías urbanas 3.876 3.876 7.752 Concejalías urbanas por circunscripción 1.416 1.416 2.832 Prefecto/a y viceprefecto/a 152 0 152 Vocales de juntas parroquiales rurales 18.339 18.339 36.678 TOTAL 27.517 26.017 53.534

La etapa de calificación se extenderá hasta el 9 de noviembre de 2026, fecha prevista para conocer el listado oficial de candidaturas inscritas y calificadas.

Hasta entonces, las listas todavía pueden enfrentar procesos de revisión antes de quedar en firme.

El CNE seleccionará a los miembros de mesa

Otro de los procesos que comienza después de la inscripción es la conformación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

El CNE deberá seleccionar y notificar a los ciudadanos que estarán a cargo de recibir y contar los votos durante la jornada electoral.

La selección de los miembros de las JRV está prevista para el 2 de septiembre. La notificación se realizará entre el 4 y el 14 de septiembre, mientras que la capacitación comenzará el 7 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de noviembre.

Simulacros antes de las elecciones

El CNE también tiene previsto realizar dos simulacros nacionales antes de la jornada electoral.

Estas actividades servirán para poner a prueba los procedimientos que se utilizarán durante las votaciones y el procesamiento de los resultados.

Los simulacros están programados para el 1 y el 15 de noviembre de 2026, cuando faltarán pocas semanas para que los ecuatorianos acudan a las urnas.

La campaña electoral será en noviembre

Una vez que las candidaturas queden en firme, comenzará la campaña electoral. El período está establecido entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

Durante esas dos semanas, los candidatos podrán presentar sus propuestas y realizar actividades proselitistas dentro de las reglas establecidas por el CNE.

También se controlará la publicidad electoral, el fondo de promoción y los límites de gasto.

Debates y cierre de campaña

Los candidatos también podrán participar en los debates electorales durante el período establecido para la campaña.

Estas actividades forman parte de la etapa previa a la votación y permitirán a los ciudadanos conocer las propuestas de quienes buscan ocupar los cargos locales.

Una vez terminado el período de campaña, comenzará el silencio electoral, durante el cual se restringe la propaganda electoral antes de la jornada de votación. El silencio electoral será previo al 29 de noviembre

El silencio electoral comenzará el 27 de noviembre de 2026 y se mantendrá hasta el día de las elecciones. Durante este período no estará permitida la campaña electoral.

El proceso electoral tendrá varias jornadas de votación antes del sufragio general. Las primeras personas en votar serán quienes se encuentran privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada.

Voto de personas privadas de libertad y voto en casa

El voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada está previsto para el 26 de noviembre.

Al día siguiente, el 27 de noviembre, se desarrollará el voto en casa para los electores que cumplen con las condiciones establecidas para esta modalidad.

El proceso continuará con la jornada general del domingo 29 de noviembre de 2026, cuando más de 13 millones de ecuatorianos estarán habilitados para acudir a las urnas.

¿Cuándo se conocerán las nuevas autoridades?

Aunque las elecciones se realizarán en noviembre de 2026, las autoridades electas no asumirán inmediatamente sus cargos.

La posesión de las nuevas autoridades locales está prevista para el 14 de mayo de 2027.

Fechas clave del calendario electoral