Así se revisarán y calificarán las candidaturas para las elecciones seccionales del 2027 en Ecuador

La calificación significa que la autoridad electoral verificó que la candidatura cumple los requisitos

Las organizaciones políticas tienen hasta las 18:00 de este lunes 17 de agosto de 2026 para completar la inscripción de sus candidatos para las elecciones seccionales del 2027.

Las Juntas Provinciales Electorales (JPE) serán las encargadas de revisar y calificar las candidaturas para prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales.

La calificación significa que la autoridad electoral verificó que la candidatura cumple los requisitos y que no tiene impedimentos legales.

Una vez que las organizaciones políticas ingresan las listas y documentos en el sistema de inscripción del Consejo Nacional Electoral (CNE), comienza la revisión.

Las precandidaturas todavía deben superar varias etapas antes de que su inscripción quede en firme.

Los requisitos que deben cumplir los candidatos

Entre las condiciones que se revisan están la edad mínima, el ejercicio de los derechos políticos y la pertenencia a la jurisdicción, ya sea por nacimiento o por haber residido allí durante al menos dos años, según corresponda.

También se verifica que las candidaturas hayan surgido de procesos de democracia interna o primarias.

A esto se suman las reglas de paridad de género, alternancia y participación de jóvenes de entre 18 y 29 años, de acuerdo con los porcentajes establecidos.

Otro punto de la revisión es la existencia de inhabilidades. Entre las prohibiciones se encuentran situaciones como tener determinados contratos con el Estado, contar con sentencias ejecutoriadas por delitos de corrupción, adeudar pensiones alimenticias o mantener bienes en paraísos fiscales, entre otras previstas en la normativa.

Los tres procesos de verificación

1. Revisión, objeción y calificación:

Después de recibir las listas, las Juntas Provinciales deben notificarlas a las organizaciones políticas en un día. Los partidos y movimientos tienen dos días para presentar objeciones.

El candidato cuestionado dispone de otros dos días para responder y la Junta tiene dos días para resolver.

2. Impugnación ante el CNE:

Las resoluciones de las Juntas Provinciales pueden ser impugnadas ante el Consejo Nacional Electoral.

Los sujetos políticos tienen dos días para presentar el recurso y la Junta dispone de otros dos días para enviar el expediente al CNE.

El organismo nacional tiene tres días para resolver y un día más para notificar.

3. Apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral:

Si el proceso continúa, los sujetos políticos pueden presentar un recurso subjetivo contencioso ante el TCE.

El plazo es de tres días. El CNE debe remitir el expediente en un máximo de tres días y el Tribunal tiene hasta 15 días para resolver.

¿Qué pasa si una candidatura tiene errores?

No todos los incumplimientos tienen la misma consecuencia. Una lista puede recibir una negativa definitiva cuando, por ejemplo, no proviene de elecciones internas o incumple las reglas de paridad e inclusión juvenil establecidas.

En otros casos, la negativa puede ser subsanable. Esto ocurre cuando existen documentos pendientes, como el plan de trabajo o una declaración juramentada, o cuando se presenta un incumplimiento que puede corregirse dentro del plazo establecido.

La organización política tiene dos días para subsanar o reemplazar al candidato, según corresponda.

Una candidatura se considera oficialmente inscrita cuando la resolución de calificación queda en firme, es decir, cuando se han agotado los plazos y recursos previstos.

Una vez que la candidatura queda calificada y en firme, es irrenunciable.

CNE registra casi 30 000 expedientes

Hasta la tarde del domingo 16 de agosto de 2026, el CNE contabilizaba 29 933 expedientes presentados.

Esta cifra corresponde a candidaturas registradas y no significa que todas hayan sido calificadas.

El registro electoral contempla 943 candidatos para alcaldías, además de 102 candidatos a prefectos y viceprefectos.

También constan miles de candidatos principales y suplentes para concejalías urbanas, rurales y por circunscripción, así como 20 492 candidatos principales y suplentes para vocales de juntas parroquiales.

El CNE proyecta alrededor de 60 000 candidaturas para los 5 742 cargos que estarán en disputa en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Las candidaturas oficiales se conocerían el 9 de noviembre, una vez que concluyan las etapas de revisión y recursos.

Después de ese proceso de calificación, el CNE podrá disponer la impresión de las papeletas.