Caso Goleada: Juez fija por sexta vez la audiencia preparatoria de juicio para el 18 de julio

La audiencia del caso Goleada fue convocada para las 08:30 del 18 de agosto.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada fue convocada por sexta vez para este martes 18 de agosto de 2026.

En este proceso judicial está investigado por presunto lavado de activos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y su círculo familiar.

El juez anticorrupción Jairo García dispuso que la diligencia comience a las 08:30 y se desarrolle de forma virtual y presencial en la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

Para la audiencia está previsto el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, desde la cárcel del Encuentro hasta la unidad judicial.

El magistrado García también estableció que la diligencia continuará los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto, siempre a partir de las 08:30.

Además, el magistrado advirtió que no se admitirán solicitudes destinadas a retrasar la tramitación de la causa o el desarrollo de la audiencia.

Audiencias fallidas

Esta diligencia estaba inicialmente convocada para el 16 y 17 de julio de 2026. Sin embargo, el proceso ha sufrido varios aplazamientos debido a recusaciones, inasistencias de abogados y cambios en las defensas técnicas de algunos de los procesados.

Los abogados de Aquiles Alvarez presentaron una recusación el 10 de julio. El pedido provocó que la convocatoria quedara sin efecto y que la diligencia fuera trasladada al 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto.

La recusación fue finalmente rechazada el 31 de julio por lo que el juez Jairo García se mantuvo al frente del proceso.

El nuevo calendario volvió a modificarse. El abogado de Aquiles Alvarez solicitó el diferimiento de la cita judicial debido a que para el 3 y 4 de agosto estaba prevista la audiencia de juzgamiento del caso Grillete, proceso que terminó con una sentencia de tres años de prisión contra el alcalde.

El juez García aceptó el pedido y trasladó la audiencia preparatoria de juicio al 5, 6 y 7 de agosto. Pero el 5 de agosto tampoco pudo instalarse.

En esa jornada, el abogado de uno de los procesados no acudió a la diligencia. Ante esta ausencia, el juez declaró fallida la audiencia y sancionó al abogado con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados, es decir, USD 964. Además, dejó sin efecto las convocatorias previstas para el 6 y 7 de agosto.

La audiencia finalmente logró instalarse la mañana del martes 11 de agosto, pero duró menos de una hora.

El juez Jairo García inició la diligencia a las 09:19 y la suspendió a las 10:08, luego de que el nuevo abogado de la madre de Aquiles Alvarez solicitara tiempo para preparar la defensa.

La quinta convocatoria estaba prevista para el sábado 15 de agosto, pero la audiencia fue suspendida luego de que la defensa de Gastón Aparicio Loy Correa planteara una consulta relacionada con su participación en las elecciones seccionales.

Alcalde Aquiles Alvarez fue sentenciado por caso Grillete

Su abogado, Fernando Chávez, informó al juez que Loy había solicitado la inscripción como candidato a concejal de Guayaquil para los comicios de noviembre de 2026.

La defensa pidió que el juez consultara al Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar si la candidatura estaba inscrita y, especialmente, si había sido oficialmente calificada.

El 16 de agosto, el CNE respondió al requerimiento judicial e informó que cuatro procesados del caso Goleada constan en el proceso de inscripción de candidaturas.

Se trata de Pedro Hidalgo, Andrés Alvarez, Gastón Loy y Fiorella Ycaza, esposa del alcalde Aquiles Alvarez. Sin embargo, el organismo electoral aclaró que ninguna de estas candidaturas cuenta todavía con una resolución de calificación en firme.

Con esta información, el juez Jairo García volvió a convocar la audiencia preparatoria de juicio para este 18 de agosto