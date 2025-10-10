CNE calificó a 13 organizaciones para campaña en pregunta de reducción de asambleístas

CNE califica a 13 organizaciones para hacer campaña en pregunta del Referéndum

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que este viernes 10 de octubre, aprobó la calificación de 13 organizaciones políticas y sociales para una nueva pregunta del Referéndum.

El organismo indicó que esta calificación habilita a las organizaciones para realizar campaña electoral en la pregunta de Referéndum sobre la reducción del número de asambleístas.

El CNE detalló de en total son 10 las organizaciones políticas y tres las organizaciones sociales calificadas.

Así nueve organizaciones harán campaña por el NO en la pregunta de Referéndum sobre la reducción del número de asambleístas. Estas son:

Partido Unidad Popular

Movimiento Democracia Sí

Movimiento Revolución Ciudadana

Movimiento Pueblo Igualdad Democracia - PID

Partido Socialista Ecuatoriano

Partido Sociedad Patriótica

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik

Unión Nacional de Trabajadores de la Educación - Unión Nacional de Educadores del Ecuador UNTE-UNE

Unión General de Trabajadores del Ecuador

Por otro lado las cuatro organizaciones que harán campaña por el SÍ, son: