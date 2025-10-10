Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

CNE calificó a 13 organizaciones para campaña en pregunta de reducción de asambleístas

CNE califica a 13 organizaciones para hacer campaña en pregunta del Referéndum

CNE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

10 oct 2025 - 20:24

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que este viernes  10 de octubre, aprobó la calificación de 13 organizaciones políticas y sociales para una nueva pregunta del Referéndum.

El organismo indicó que esta calificación habilita a las organizaciones para realizar campaña electoral en la pregunta de Referéndum sobre la reducción del número de asambleístas.

El CNE detalló de en total son 10 las organizaciones políticas y tres las organizaciones sociales calificadas.

Así nueve organizaciones harán campaña por el NO en la pregunta de Referéndum sobre la reducción del número de asambleístas. Estas son:

  • Partido Unidad Popular
  • Movimiento Democracia Sí
  • Movimiento Revolución Ciudadana
  • Movimiento Pueblo Igualdad Democracia - PID
  • Partido Socialista Ecuatoriano
  • Partido Sociedad Patriótica
  • Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik
  • Unión Nacional de Trabajadores de la Educación - Unión Nacional de Educadores del Ecuador UNTE-UNE
  • Unión General de Trabajadores del Ecuador

Por otro lado las cuatro organizaciones que harán campaña por el, son:

  • Movimiento Acción Democrática Nacional
  • Movimiento Amigo - Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades
  • Movimiento CREO - Creando Oportunidades
  • Confederación Nacional de Comunas

