CNE calificó a 13 organizaciones para campaña en pregunta de reducción de asambleístas

El CNE detalló de en total son 10 las organizaciones políticas y tres las organizaciones sociales calificadas.
CNE califica a 13 organizaciones para hacer campaña en pregunta del Referéndum
Actualizada:
10 oct 2025 - 20:24
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que este viernes 10 de octubre, aprobó la calificación de 13 organizaciones políticas y sociales para una nueva pregunta del Referéndum.
El organismo indicó que esta calificación habilita a las organizaciones para realizar campaña electoral en la pregunta de Referéndum sobre la reducción del número de asambleístas.
El CNE detalló de en total son 10 las organizaciones políticas y tres las organizaciones sociales calificadas.
Así nueve organizaciones harán campaña por el NO en la pregunta de Referéndum sobre la reducción del número de asambleístas. Estas son:
- Partido Unidad Popular
- Movimiento Democracia Sí
- Movimiento Revolución Ciudadana
- Movimiento Pueblo Igualdad Democracia - PID
- Partido Socialista Ecuatoriano
- Partido Sociedad Patriótica
- Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik
- Unión Nacional de Trabajadores de la Educación - Unión Nacional de Educadores del Ecuador UNTE-UNE
- Unión General de Trabajadores del Ecuador
Por otro lado las cuatro organizaciones que harán campaña por el SÍ, son:
- Movimiento Acción Democrática Nacional
- Movimiento Amigo - Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades
- Movimiento CREO - Creando Oportunidades
- Confederación Nacional de Comunas
