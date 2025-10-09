Referéndum 2025: Estas son las multas para los miembros de mesa que no se capaciten

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó cuáles serán las sanciones económicas para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto que no cumplan con sus deberes durante la Consulta Popular y Referéndum del 16 de noviembre de 2025, impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Se multarán a quienes no se capaciten, a los que no acudan a integrar las Juntas Receptoras del Voto y aquellos que abandonen sus funciones, sin justificación, el día de las elecciones.

Las multas económicas para los miembros de mesa que incumplan sus deberes irán desde los 47 dólares hasta los 9 400 dólares.

Según el organismo electoral, en total 291 080 ciudadanos fueron designados para integrar las 41 993 Juntas Receptoras del Voto a escala nacional y en el exterior.

Las notificaciones a quienes fueron designados están en marcha desde este jueves 9 de octubre del 2025 hasta el sábado 1 de noviembre. El aviso se realiza de forma presencial y por medios electrónicos.

A partir del jueves 9 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2025, día de las votaciones, los miembros de mesa deberán asistir a las capacitaciones obligatorias.

La capacitación se realiza de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales y en puntos estratégicos establecidos por el CNE. Los ecuatorianos designados en el exterior también podrán hacerlo en las oficinas consulares. Además, se impartirá un refuerza virtual.

Sanciones a los miembros de mesa

El CNE recordó que los miembros de mesa que no cumplan con sus funciones electorales enfrentarían las siguientes sanciones: