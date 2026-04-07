Cambio de domicilio electoral en Ecuador: puede realizarlo desde este miércoles 7 de abril

De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Seccionales 2026, desde mañana 8 al 17 de abril se podrá realizar el cambio de domicilio electoral.

La campaña anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto cerca de su lugar de residencia.

En dicho plazo, los ecuatorianos pueden realizar el trámite tanto presencial como en línea.

Conozca el paso a paso para hacerlo virtual:

Ingresar a la página web del www.cne.gob.ec

Dar clic en 'Trámites y servicios'

Escoger 'Servicios ciudadanos' y luego 'Cambio de domicilio nacional y extranjero'

Ingresar el correo y contraseña o crear los accesos

Seguir los pasos del autentificador de cuenta

Ingresar los documentos que solicita el CNE

Según el organismo electoral, también puede realizar el trámite de manera presencial en cualquiera de las 24 delegaciones provinciales del CNE y en las oficinas consulares de Ecuador.

Para lograrlo debe contar con la cédula de identidad o pasaporte vigente, una planilla de servicios básicos y no registrar deudas por multas electorales.

Según marca el calendario electoral, los ecuatorianos deben acudir a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir a sus nuevas autoridades locales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.