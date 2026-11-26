Este 26 de noviembre concluye el período de campaña electoral en Ecuador.

La campaña electoral para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) finaliza este jueves 26 de noviembre de 2026.

Según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), las organizaciones políticas y los candidatos tienen plazo hasta las 23:59 de este jueves 26 de noviembre para promocionar sus propuestas y solicitar el voto de los ciudadanos.

A partir de las 00:00 del viernes 27 de noviembre comenzará a regir el silencio electoral, una etapa que se prolongará hasta las 17:00 del domingo 29 de noviembre, cuando se cierren las urnas.

🎙️📺🗞️📱 | Hoy, 26 de noviembre, concluye la #CampañaElectoralEc para las #Elecciones2027Ec y la #ElecciónCPCCS2027. 🗳️ 👥 | Las organizaciones políticas y candidaturas podrán promocionarse hasta las 23:59. A partir de las 00:00 del 27 de noviembre rige el silencio electoral. 🤫 https://t.co/9JMHSuj47G — cnegobec (@cnegobec) November 26, 2026

Durante este periodo, las organizaciones políticas, los candidatos y sus simpatizantes deben abstenerse de realizar actividades de propaganda electoral. La normativa también prohíbe la difusión de publicidad con fines electorales y la organización de mítines para promover candidaturas.

¿Qué sanciones hay por incumplir el silencio electoral?

El artículo 291 del Código de la Democracia establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones sobre propaganda electoral.

🗳️ https://t.co/XqrWWLXYH0 👉 Los primeros resultados oficiales de las #elecciones seccionales en #Ecuador se conocerán el domingo 29 de noviembre entre las 18:00 y 18:30. https://t.co/SUQUAIIY4h — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 18, 2026

La normativa contempla una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado (SBU), es decir, USD 241, para quienes realicen propaganda electoral durante los días en que está prohibida por la ley.

Esta sanción también aplica a quienes hagan publicidad política dentro de los recintos electorales el día de los comicios.