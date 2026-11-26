Este jueves 26 de noviembre se realizará la votación de los privados de libertad por las elecciones seccionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró, este jueves 26 de noviembre de 2026, la jornada de votación de las personas privadas de libertad, como parte de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Un total de 7 417 personas privadas de libertad que no cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada están habilitadas para ejercer su derecho al voto en 33 centros penitenciarios del país.

Del total de electores, 6 795 son hombres y 622 mujeres. Para esta jornada se instalaron 50 juntas receptoras del voto, distribuidas en cárceles de 21 provincias del Ecuador.

Una vez concluido el sufragio, las urnas serán trasladadas a las respectivas delegaciones provinciales electorales bajo custodia de las Fuerzas Armadas.

Allí permanecerán resguardadas hasta el domingo 29 de noviembre, a las 17:00, cuando se cierren las urnas y comience el conteo oficial de los votos.

Voto en Casa se realizará este viernes 27 de noviembre

El calendario electoral contempla, para este viernes 27 de noviembre, la jornada del programa Voto en Casa, dirigido a personas mayores de 50 años que tienen una discapacidad física superior al 75%.

AHORA 📡 🟡🔵🔴 Con la presencia de nuestras autoridades, observadores electorales y medios de comunicación, inicia la ceremonia de inauguración del #VotoPPL de las #Elecciones2027Ec y #ElecciónCPCCS2027. 🗳️ ¡Acompáñanos! 🔗⬇️ https://t.co/gHHvN64XMu — cnegobec (@cnegobec) November 26, 2026

Para este proceso están registrados 650 beneficiarios, quienes podrán sufragar desde sus domicilios, con el acompañamiento de las autoridades electorales.

En las votaciones del domingo 29 de noviembre, los ecuatorianos elegirán a sus nuevas autoridades locales: alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales. Además, se designará a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).