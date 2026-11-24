Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026.

Los estudiantes de 4 031 instituciones educativas que fueron habilitadas como recintos electorales tendrán clases en modalidad no presencial el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre de 2026, según una disposición del Ministerio de Educación.

La medida se adopta para facilitar la organización de las votaciones del domingo 29 de noviembre y permitir que los planteles sean acondicionados antes de los comicios y recuperen sus condiciones habituales después de la jornada electoral.

El Ministerio aclaró que no se suspenderán las clases, sino que se cambiará temporalmente la modalidad de enseñanza.

📰 [BOLETÍN] ¡La educación no se detiene durante la jornada electoral! El 27 y 30 de noviembre, 4.031 instituciones educativas designadas como recintos electorales tendrán actividades académicas no presenciales, mientras que el resto del país continuará con clases presenciales. Más información ➡️ https://t.co/38s2oYqVmp — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) November 24, 2026

"Esta medida no implica la suspensión de clases, sino un cambio temporal de modalidad que garantiza la continuidad pedagógica mientras se ejecutan las labores de preparación, seguridad, limpieza y reacondicionamiento de los planteles habilitados para los comicios".

La disposición se aplicará únicamente en los establecimientos que constan en el distributivo oficial enviado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En las demás instituciones educativas del país, las clases se desarrollarán de manera presencial y con normalidad.

Además, el lunes 30 de noviembre, una vez finalizados los comicios, las autoridades educativas realizarán inspecciones técnicas en los establecimientos utilizados como recintos electorales.

"Se reaalizará una inspección técnica de cada establecimiento antes de su recepción oficial, asegurando que las aulas e instalaciones sean restituidas en iguales o mejores condiciones a las entregadas", indicó el Ministerio de Educación.