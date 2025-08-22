Cancillería de Ecuador rechaza los hechos violentos registrados en Colombia con fallecidos

Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali (Colombia).

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Cancillería de Ecuador se pronunció por los hechos violentos registrados en Colombia. El vecino país vive una de las peores oleadas de violencia desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.

Esto porque en menos de 24 horas, dos ataques atribuidos a grupos armados dejaron al menos once muertos y más de cuarenta heridos en distintas regiones del país, confirmaron las autoridades el jueves 21 de agosto de 2025.

"El Gobierno del Ecuador rechaza los ataques terroristas perpetrados hoy en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali y la destrucción de un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia, que causaron víctimas mortales, así como varios heridos", se lee en el documento.

También desde el Gobierno ecuatoriano se extendió la solidaridad para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional de Colombia.