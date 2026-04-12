Guayas y dos de sus cantones enfrentan una crisis en plena transición de autoridades

Aquiles Alvarez junto a Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano en la sesión solemne por la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 2024.

Guayas enfrenta una crisis institucional sin precedentes, con un escenario con varios frentes abiertos y sin miras de una pronta solución.

Los primeros problemas de institucionalidad se vieron a raíz de la posesión de autoridades seccionales, en mayo de 2023, con Durán, una de las ciudades más violentas del país y, en su momento, del mundo.

Durán gobernada por un alcalde virtual

Desde que Luis Chonillo asumió como alcalde de Durán, su administración ha estado llena de cuestionamientos y amenazas de seguridad.

El burgomaestre lleva un año y sietes meses gobernando el cantón vía Telemática.

Luis Chonillo, alcalde de Durán, mantendrá seguridad de la Policía pese a disminución de riesgo, miércoles 31 de julio 2024. Foto: Cortesía Luis Chonillo, alcalde de Durán, mantendrá seguridad de la Policía pese a disminución de riesgo, miércoles 31 de julio 2024. Foto: Cortesía

Atentado en el segundo día Un día después de su posesión, Chonillo fue atacado cuando se dirigía a la sesión inaugural del Concejo municipal, en una plaza comercial en los exteriores del cantón.

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​En ese ataque, fueron asesinados dos policías de su escolta y un civil que estaba en el lugar.

Director municipal de Terrenos asesinado Sujetos desde un vehículo asesinan al director municipal de Terrenos, Miguel Santos Burgos, cuando se movilizaba en un taxi a la salida de su oficina.

Asesinan a un concejal El concejal Bolívar Vera fue hallado muerto, 24 horas después de su secuestro, en la vía a Salitre, en Guayas.

Medidas cautelares de la CIDH La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó a él, su esposa e hijo, medidas cautelares, tras considerar que están en una situación de gravedad y urgencia de riesgo a sus derechos.

Alto riesgo En diciembre de 2023, Chonillo reportó un análisis de riesgo superior al 90%. A la par, las muertes violentas en Durán incrementaron.

Reduce nivel de riesgo Un "Informe de Análisis de Riesgo" de la Policía reduce a "medio" el nivel de peligro de Chonillo. Esto, pese a las reiteradas amenazas y ataques al Municipio.

Chonillo se va del país El alcalde sale del país, el mismo día en que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron más de 40 allanamientos, por una investigación de presunta delincuencia organizada.

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​Chonillo aseguró que no huía y que buscaba ponerse a buen recaudo ante el riesgo de amenazas.

La ciudad más violenta del mundo Durán se ubica por segundo año consecutivo como la ciudad más violenta del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

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​La tasa de muertes violentas pasó de 145,43 a 156,62 por cada

100 000 habitantes, entre 2023 y 2024.

Dos funcionarios más asesinados El director Financiero, Javier Bolaños, fue asesinado en la vía Durán-Boliche. Cinco días después, matan al concejal Hugo Obando, junto a su escolta, el policía Rubén Chávez.

La violencia persiste Durán superó las 100 muertes violentas en el primer trimestre del año, en medio de una disputa entre los Chone Killers y los Latin Kings.

Guayaquil, con un alcalde preso

La situación en el Municipio de Guayaquil es igual de compleja. El alcalde Aquiles Alvarez lleva dos meses en prisión preventiva, por el caso Triple A y por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tras presuntamente manipular su grillete electrónico.

Aquíles Alvarez y sus hermanos durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada. API

Además, Alvarez acumula tres denuncias con pedidos de remoción, uno de ellos ya en trámite en el Cabildo.

Los tres denunciantes sustentan sus solicitudes en que un alcalde no puede manejar una ciudad desde prisión. Además, la licencia de Alvarez venció el 26 de marzo de 2026, sin que haya pedido una extensión.

Pero, ¿Cuáles son las posibilidades de que sea removido?

Avocar conocimiento de la denuncia.



Activar la comisión de mesa que conocerá la denuncia.

La mesa elaborará un informe técnico con las recomendaciones respectivas.

Poner el documento a consideración del Concejo cantonal, que con al menos 10 votos determinarían si reúne las causales para la remoción.

En reiteradas ocasiones, Alvarez ha señalado que su situación judicial está relacionada con las confrontaciones que mantuvo con el presidente Daniel Noboa.

Mientras esto ocurre, la sensación de abandono persiste. Tras la detención de Alvarez, el 10 de febrero de 2026 y la intervención de la empresa municipal Segura EP cinco días después, los hechos violentos no cesan.

Solo en los tres primeros meses del año, Guayaquil registró 548 homicidios, según la Policía 203 menos que en el mismo periodo de 2025.

Una Prefectura casi sin autoridades

Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano asumen como prefecta y viceprefecto del Guayas, respectivamente, el 14 de mayo de 2023. Prefectura del Guayas

Pese a los problemas en dos de sus 25 cantones, la Prefectura del Guayas parecía ser un modelo de estabilidad. Esto, hasta el 6 de abril de 2026, día en que su titular, Marcela Aguiñaga, anunció su renuncia por motivos personales, a partir del 14 de mayo de 2026.

Su legado quedaría en manos del viceprefecto Carlos Serrano. Sin embargo, este dimitió a su cargo para participar en los comicios seccionales de noviembre.

Según el artículo 52 del Código orgánico de organización territorial (Cootad), en caso de ausencia definitiva de la prefecta, el viceprefecto asumirá hasta terminar el período.

Es decir, con la renuncia de Serrano se complica el escenario. Entonces, ¿Quién sucederá a la prefecta Marcela Aguiñaga? El Cootad también establece el procedimiento:

Se activa el consejo provincial, presidido por la prefecta e integrado por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los cantones; y, por los presidentes de los gobiernos parroquiales rurales.

La prefecta deberá presentar una terna ante el consejo para designar, de fuera de su seno, al nuevo viceprefecto.

El nuevo viceprefecto estará en funciones hasta culminar el periodo por el que fue electo el titular, es decir hasta el 14 de mayo de 2027.

En este caso, quien sea designado viceprefecto, asumirá la Prefectura el próximo 14 de mayo, cuando salga Aguiñaga. Lo hará hasta esa misma fecha de 2027.

Mientras esa transición ocurre, Guayas sigue enfrentando múltiples problemas, como la revisión de las concesiones viales, la terminación unilateral para la obra del Quinto Puente, los estragos del invierno y una ola de muertes violentas que en los tres primeros meses del año, superó los 800 asesinatos.