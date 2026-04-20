Carlos Encalada encabeza la terna para nuevo viceprefecto del Guayas

Carlos Encalada lidera la terna propuesta por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, para reemplazar a Carlos Serrano en la Viceprefectura.

Ya hay fecha para la designación del nuevo viceprefecto del Guayas. El Consejo provincial sesionará de manera extraordinaria a las 10H00 del miércoles 22 de abril de 2026.

En la convocatoria, difundida por la Prefectura del Guayas, se incluyeron los nombres que integran la terna:

Carlos Encalada Villacís

Otton Lara Pincay

Gustavo Heirnet Musello.

Encalada, quien encabeza la terna, se puso a disposición de la prefecta Marcela Aguiñaga, responsable de elevar la lista ante el Consejo provincial.

Es ganadero y productor agropecuario. Ejerció como presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral entre 2022 y 2024. También es parte de la directiva del club Sport Emelec.

De ser electo, Encalada reemplazará a Carlos Serrano, quien renunció a la Viceprefectura y desde el 14 de mayo de 2026, asumirá la Prefectura cuando Aguiñaga deje el cargo.