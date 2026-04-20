Carlos Encalada encabeza la terna para nuevo viceprefecto del Guayas
El Consejo provincial sesionará este 22 de abril para designar al reemplazo de Carlos Serrano.
Carlos Encalada lidera la terna propuesta por la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, para reemplazar a Carlos Serrano en la Viceprefectura.
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Actualizada:
20 abr 2026 - 18:13
Ya hay fecha para la designación del nuevo viceprefecto del Guayas. El Consejo provincial sesionará de manera extraordinaria a las 10H00 del miércoles 22 de abril de 2026.
En la convocatoria, difundida por la Prefectura del Guayas, se incluyeron los nombres que integran la terna:
- Carlos Encalada Villacís
- Otton Lara Pincay
- Gustavo Heirnet Musello.
Encalada, quien encabeza la terna, se puso a disposición de la prefecta Marcela Aguiñaga, responsable de elevar la lista ante el Consejo provincial.
Es ganadero y productor agropecuario. Ejerció como presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral entre 2022 y 2024. También es parte de la directiva del club Sport Emelec.
De ser electo, Encalada reemplazará a Carlos Serrano, quien renunció a la Viceprefectura y desde el 14 de mayo de 2026, asumirá la Prefectura cuando Aguiñaga deje el cargo.
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