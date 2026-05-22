Un muerto tras incendio en casa del centro de Quito

Un incendio estructural se registró en una casa del centro de Quito.

Una persona murió en el incendio de una vivienda en el centro de Quito, la mañana de este viernes 22 de mayo de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sector de San Sebastián para combatir el fuego en una vivienda de tres plantas.

Cerca del mediodía el CBQ informó que una persona murió en el lugar, pero no se han compartido más detalles.

El incendio se habría iniciado por la explosión de un tanque de gas en un inmueble de la calle Loja y Quijano.

Una gran columna de humo llamó la atención de los moradores y se vio desde varios sectores de Quito.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial en las calles Loja y Quijano, desde la calle Bermeo, en sentido sur - norte.