Fijan fecha para audiencia de vinculación al caso Goleada

Instalación de la audiencia de reformulación de cargos y vinculación del caso 'Goleada' en el Complejo Judicial Norte de Quito, este 13 de mayo de 2026.

Para las 09H00 del 26 de mayo de 2026, el juez Jairo García fijó la audiencia para vincular a cinco personas más y nueve empresas al caso Goleada.

La diligencia fue suspendida el pasado 14 de mayo, por ausencia de uno de los representantes legales de las compañías a vincular.

Entre las personas naturales que busca vincular la Fiscalía figuran Fiorella Icaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre de Aquiles Alvarez, respectivamente.

El día que se iba a desarrollar la vinculación, el fiscal Dennis Villavicencio cambió el delito de la causa, de delincuencia organizada a lavado de activos.

Pedido de nulidad

Gabriel Chávez Núñez del Arco, hermano del asambleísta Raúl Chávez y representante de la empresa CHN S.A. -una de las empresas que la Fiscalía quiere vincular al proceso- pidió que se declare la nulidad de la audiencia.

Entre los argumentos, presentados en un escrito, consta una cronología de las fechas claves dentro del caso.

Según explica Chávez, desde el día de la vinculación quedarían 16 días calendarios para el cierre definitivo de la instrucción fiscal (11 de junio de 2026). Es decir, cumple el plazo máximo de 120 días que establece el Código Integral Penal.

“Esto evidencia una absoluta imposibilidad material y jurídica de otorgar a las nuevas personas, naturales y jurídicas, los 30 días de ampliación que exige el COIP para ejercer su derecho constitucional a la defensa”, añade Chávez.