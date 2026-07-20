Horarios y partidos de la fecha 21 de la LigaPro 2026; dos cotejos por la señal de Teleamazonas

La jornada arrancará este martes 21 de julio con dos compromisos de alto voltaje. En el primer turno, Libertad FC recibirá a Delfín en el estadio Reina del Cisne de Loja en un duelo directo por la permanencia y por alejarse de las zonas de descenso a la Serie B.

Más tarde, la atención se trasladará a la capital, donde Universidad Católica chocará ante Barcelona SC en el estadio Olímpico Atahualpa en uno de los partidos más atractivos de la fecha por el peso táctico de ambos planteles.

El miércoles 22 de julio la actividad continuará con tres cotejos programados a lo largo del día. Macará y Deportivo Cuenca abrirán el telón en el Bellavista de Ambato, seguido por el choque entre Independiente del Valle y Técnico Universitario en el estadio de Sangolquí. Cotejo que se podrá ver por la señal abierta de Teleamazonas.

Fixture Fecha 21 - LigaPro 2026 Partidos de la Fecha 21 - LigaPro 2026 Fecha Hora Partido Estadio / Ciudad Martes 21 de julio 21/07/2026 16:30 Libertad FC vs. Delfín SC Estadio Reina del Cisne (Loja) 21/07/2026 19:00 Universidad Católica vs. Barcelona SC Estadio Olímpico Atahualpa (Quito) Miércoles 22 de julio 22/07/2026 14:00 Macará vs. Deportivo Cuenca Estadio Bellavista (Ambato) 22/07/2026 16:30 Independiente del Valle vs. Técnico Universitario Ciudad Deportiva IDV (Quito) 22/07/2026 19:00 Manta FC vs. Liga de Quito Estadio Jocay (Manta) Jueves 23 de julio 23/07/2026 16:30 Leones del Norte vs. Guayaquil City Estadio Olímpico Jaime Terán (Atuntaqui) 23/07/2026 16:30 Orense SC vs. Aucas Estadio 9 de Mayo (Machala) 23/07/2026 19:00 Emelec vs. Mushuc Runa Estadio George Capwell (Guayaquil)

Para cerrar la noche, Manta FC medirá fuerzas contra Liga de Quito en el estadio Jocay, en un escenario exigente para los albos que buscan sumar tres puntos clave en la costa. LDU llega con la urgencia de sumar tres puntos.

El jueves 23 se completará el fixture con los últimos tres duelos de la fecha. Leones del Norte enfrentará a Guayaquil City en Atuntaqui, mientras que Orense recibirá a Aucas en el estadio 9 de Mayo de Machala en un encuentro con horario simultáneo. El cierre de la jornada estará a cargo de Emelec, que buscará hacerse fuerte en el estadio George Capwell ante un siempre complicado Mushuc Runa.

Con puntos vitales en juego para la tabla acumulada y la definición del campeonato, esta fecha 21 promete intensidad en cada estadio. Los aficionados podrán seguir la transmisión oficial de todos los partidos a través de las plataformas autorizadas y los canales con derechos de emisión para no perderse ningún detalle del balompié nacional.