Ciudadanos de Borbón deciden que esta localidad se convierta en nuevo cantón de Esmeraldas

Junto a la jornada de consulta popular y referéndum que Ecuador vivió este domingo 16 de noviembre del 2025; los habitantes del cantón Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas decidieron que la parroquia de Borbón se convierta en un nuevo cantón de la provincia verde.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolló junto a la jornada electoral nacional una consulta popular local que permitió a los ciudadanos de Borbón decidir sobre su nueva administración y denominación política.

El CNE consultó ¿está Usted de acuerdo con la creación del cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas, que será conformado con el territorio de las actuales parroquias rurales Anchayacu, Atahualpa, Borbón, Luis Vargas Torres, Maldonado, San Francisco de Onzole, Santo Domingo de Onzole, Selva Alegre, Telembí, Colón Eloy del María, San José de Cayapas y Timbiré, y que tendrá como sede administrativa a la localidad Borbón?

Con corte a las 10:30 del CNE la población decidió que con un respaldo del 68.44% a la opción 'Sí' se decidió la creación de un nuevo cantón en la provincia.

Borbón se convierte así en el octavo cantón de la provincia junto a Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo.