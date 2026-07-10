CNE da paso a la recolección de firmas para crear el Día Nacional de la Oración en Ecuador

Los vocales del CNE durante una sesión de Pleno.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó este viernes 10 de julio de 2026 el inicio del proceso de recolección de firmas para respaldar una iniciativa popular normativa que plantea instituir el Día Nacional de la Oración en Ecuador.

La decisión fue aprobada con cuatro votos a favor y una abstención durante la sesión del Pleno del organismo electoral. Con esta resolución, el CNE entregará los formularios oficiales al comité promotor para que inicie la búsqueda de los respaldos ciudadanos exigidos por la ley.

La propuesta fue presentada por Alexandra Peralta Marín, en representación del comité impulsor, y, según el presidente del CNE, José Cabrera, cumplió con los requisitos legales previstos para los mecanismos de democracia directa.

Durante la sesión, Cabrera señaló que la iniciativa busca establecer una jornada en la que personas de distintas creencias puedan reunirse para promover valores como la paz, la reconciliación y la justicia.

¿Cuántas firmas se necesitan?

Para que el proyecto continúe su trámite, los promotores deberán reunir el apoyo del 0,25 % del padrón electoral utilizado en las últimas elecciones nacionales.

Esto representa más de 34 000 firmas válidas, calculadas sobre un registro de más de 13,6 millones de electores.

Una vez entregadas, el CNE verificará la autenticidad de los respaldos ciudadanos antes de remitir la propuesta a la Asamblea Nacional.

Hubo una abstención en la votación

La única abstención fue la de la consejera Elena Nájera, quien manifestó que el país enfrenta problemas prioritarios, como la inseguridad, la situación económica y el desempleo, por lo que cuestionó la pertinencia de impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Además, sostuvo que ya existe una conmemoración internacional relacionada con la oración y consideró que no sería necesario establecer una nueva fecha mediante una ley.

La resolución adoptada por el CNE no significa la creación del Día Nacional de la Oración, sino que habilita únicamente la fase de recolección de firmas prevista en la legislación ecuatoriana para las iniciativas populares normativas.