Quito: Menores y personas retenidas contra su voluntad fueron hallados en casas de citas

Menores de edad, personas que presuntamente permanecían retenidas contra su voluntad, extrema insalubridad, prácticas de santería y ausencia de los permisos municipales de funcionamiento...

Estas fueron algunas de las irregularidades detectadas durante las inspecciones de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en casas de citas en Quito.

En las últimas semanas, esa entidad municipal, junto con la Policía Nacional, clausuraron varias casas de citas clandestinas que funcionaban de manera irregular en distintos sectores de Quito.

Estos establecimientos, que se promocionaban a través de internet y redes sociales, operaban en inmuebles ubicados en zonas residenciales. Las intervenciones más recientes se realizaron en Iñaquito, La Florida y Conocoto.

Los establecimientos ofrecían, en plataformas digitales, "servicios completos", con tarifas que oscilaban entre los 10 y 50 dólares.

En el interior de las viviendas se encontraron habitaciones en condiciones deplorables de higiene, así como jeringas, preservativos y juguetes sexuales usados.

Dos concesionarias de autos en Quito fueron clausuradas

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que "en lo que va de 2026 la Agencia ha clausurado 32 establecimientos, entre night clubs y casas de citas".

"Las clausuras responden a diferentes incumplimientos, como la falta de permisos de funcionamiento, el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad contra incendios y el ejercicio de actividades al margen de la normativa vigente".

De acuerdo con el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, los establecimientos que desarrollan actividades de categoría III sin cumplir la normativa vigente pueden enfrentar sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalentes a más de 7 000 dólares, además de la clausura del establecimiento.