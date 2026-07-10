CNE corregirá el registro electoral de Jorge Yunda de Guayaquil a Quito

El CNE hará el cambio de domicilio electoral de Jorge Yunda.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará el cambio de registro electoral del exalcalde Jorge Yunda, a Quito, según la resolución de este viernes 10 de julio de 2026.

El CNE decidió que acatará la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de dejar sin efecto el cambio electoral de Yunda a Guayaquil.

En la sentencia, el Pleno del TCE dispuso que, una vez ejecutoriado el fallo, el CNE tendrá un día para actualizar el registro electoral del exalcalde.

El CNE anunció que cumplirá con el trámite en el plazo fijado por la máxima autoridad electoral.

El domicilio de Yunda deberá ser restituido antes de la suspensión de sus derechos políticos.

El domicilio electoral de Yunda consta regularmente en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Centro Histórico, zona La Victoria.

Además, el CNE deberá remitir al Tribunal la documentación que demuestre el cumplimiento de la disposición dentro del mismo plazo.

El fallo se produce mientras avanzan las etapas previas a las elecciones seccionales de 2027, en las que Jorge Yunda fue proclamado precandidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento Avanza.