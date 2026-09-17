¿De qué color serán las papeletas? CNE revela los colores para las elecciones seccionales 2027

CNE revela el color de las papeletas electorales para las elecciones seccionales y del Cpccs

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió los colores de las papeletas que se utilizarán en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Los ecuatorianos encontrarán ocho colores de papeletas durante la jornada electoral: café, gris, verde oscuro, celeste, verde claro, amarillo, rosa y naranja. Cada color permitirá identificar una dignidad diferente.

El CNE aprobó estos diseños en mayo de 2026

La papeleta café corresponderá a la elección de prefectos y viceprefectos. Esta dignidad se elegirá en 23 provincias, mientras Galápagos mantiene un régimen especial establecido en la Constitución.

Estos son los colores para alcaldes y concejales

La papeleta de color gris será utilizada para elegir a los alcaldes. En estas elecciones se escogerán 222 autoridades para esta dignidad.

Para los concejales urbanos, el color será verde oscuro, con 909 representantes por elegir a escala nacional.

La papeleta celeste corresponderá a los concejales rurales, con 457 autoridades por elegir.

Mientras que el color verde claro estará destinado a los vocales de las juntas parroquiales rurales, para los que se elegirán 4 131 representantes.

Así serán las papeletas del Cpccs

Para los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también habrá colores diferenciados.

La papeleta amarilla será para los candidatos hombres y la rosa para las candidatas mujeres.

En cada caso se elegirán tres representantes, considerando las circunscripciones nacional y del exterior.

La papeleta de color naranja será para la elección del representante del Cpccs correspondiente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

En esta categoría se elegirá un representante.

Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE Color de las papeletas para las elecciones seccionales y del Cpccs 2027 CNE

¿Cuántas autoridades se elegirán?

En total, el CNE establece que el 29 de noviembre de 2026 se elegirán 5 749 autoridades principales, entre prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del Cpccs.

El Registro Electoral aprobado para estos comicios cuenta con 13 827 643 electores habilitados.

Además de los colores, las papeletas tendrán medidas de seguridad como efecto anticopia, microtextos y códigos de barras.

El CNE también informó que durante la jornada se utilizarán dos urnas por cada Junta Receptora del Voto: una blanca para las dignidades seccionales y otra café para las candidaturas al Cpccs.