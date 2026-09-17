Choque entre una motocicleta y un vehículo en la av. Simón Bolívar provoca cierre de carril en Quito

Un accidente provocó el cierre de un carril en la av. Simón Bolívar a la altura de Cumbayá la atarde de este jueves 17 de septiembre.

Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 16:06 de este jueves 17 de septiembre de 2026 sobre la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Los Bolos, en el Mirador de Cumbayá.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la emergencia involucró a tres vehículos: un automóvil, una camioneta y una motocicleta.

Como resultado del siniestro, el conductor de la motocicleta resultó herido.

Debido al impacto, las autoridades procedieron al cierre del carril derecho en sentido sur - nort , lo que generó congestión vehicular.

De acuerdo con el informe preliminar de los organismos de socorro, no se registran personas heridas ni fallecidas producto de la colisión, así como tampoco daños a la propiedad pública o privada.

Personal de la AMT se mantiene en el sitio realizando las labores de control del tránsito y retiro de los automóviles involucrados para restablecer la circulación.