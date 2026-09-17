Choque entre una motocicleta y un vehículo en la av. Simón Bolívar provoca cierre de carril en Quito
El incidente vial se registró la tarde de este jueves en el sector del Mirador de Cumbayá. Agentes de la AMT acudieron al lugar para gestionar la movilidad.
Un accidente provocó el cierre de un carril en la av. Simón Bolívar a la altura de Cumbayá la atarde de este jueves 17 de septiembre.
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Actualizada:
17 sep 2026 - 17:23
Un accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 16:06 de este jueves 17 de septiembre de 2026 sobre la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Los Bolos, en el Mirador de Cumbayá.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la emergencia involucró a tres vehículos: un automóvil, una camioneta y una motocicleta.
Como resultado del siniestro, el conductor de la motocicleta resultó herido.
Debido al impacto, las autoridades procedieron al cierre del carril derecho en sentido sur - nort , lo que generó congestión vehicular.
De acuerdo con el informe preliminar de los organismos de socorro, no se registran personas heridas ni fallecidas producto de la colisión, así como tampoco daños a la propiedad pública o privada.
Personal de la AMT se mantiene en el sitio realizando las labores de control del tránsito y retiro de los automóviles involucrados para restablecer la circulación.
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