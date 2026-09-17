Camión se volcó tras chocar con una furgoneta en el sur de Quito: el accidente dejó un herido

Un camión se chocó y se volcó a la altura del Mercado Mayorista la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026, en el sur de Quito.

Un siniestro de tránsito con volcamiento dejó una persona herida la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026 en la intersección de la avenida Teniente Hugo Ortiz y la calle Ayapamba, en el sector del Mercado Mayorista, al sur de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el hecho se registró cerca de las 15:54.

Se trató de un choque lateral angular entre un camión y una furgoneta particular, producto del cual uno de los automotores terminó volcándose sobre la calzada.

Personal de salud acudió al punto para brindar atención médica al ciudadano herido, mientras agentes de tránsito tomaron el procedimiento para gestionar el flujo vehicular en la zona.

Cierres viales en el sector

Debido al siniestro ya la presencia de los vehículos sobre la vía, las autoridades procedieron con el cierre de dos carriles sobre la avenida Teniente Hugo Ortiz, en sentido norte-sur.

La AMT recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras las unidades operativas coordinan el retiro de los vehículos implicados y la limpieza de la calzada.