CNE empezó la inscripción para campaña por el referéndum del 16 de noviembre en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que desde el 23 al 27 de septiembre estará habilitada la recepción de solicitudes de organizaciones políticas y sociales interesadas en realizar campaña para el referéndum 2025.

Las organizaciones que se inscriban y reciban la autorización del CNE podrán hacer campaña por las opciones del 'Sí' o 'No' en las preguntas del referéndum que fue fijado para el 16 de noviembre del 2025.

El CNE señaló que las organizaciones políticas y sociales de carácter nacional deberán registrase y descargar el formulario de inscripción en la página web del organismo.

Una vez que se registre y descargue el formulario, las organizaciones deberán entregar la documentación solicitada en la Secretaría General del CNE o en las 24 Delegaciones Provinciales.

Luego de esta fase, el Pleno del CNE calificará las solicitudes de inscripción, con base en los informes de cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso.

Las organizaciones aprobadas podrán realizar campaña electoral entre del 1 al 13 de noviembre.