Inicio de la campaña, ley seca, elecciones...; estas son las fechas clave del Referéndum

El Referéndum 2025 convocado por Noboa se realizará el domingo 16 de noviembre

Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre para el Referéndum, convocado por el presidente Daniel Noboa.

Los ecuatorianos votarán sobre si aceptan o no la instalación de bases extranjeras en Ecuador y la eliminación de financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos.

Esta fecha la estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE), el domingo 21 de septiembre del 2025, tras la aprobación del calendario electoral.

Entre las principales fechas clave constan:

Desde este martes 23 hasta el sábado 27 de septiembre de 2025, las organizaciones políticas y sociales podrán presentar únicamente de manera presencial, las solicitudes de inscripción para hacer campaña por el ‘Sí’ o por el ‘No’ de las preguntas.

La campaña electoral del Referéndum se realizará desde el sábado 1 al jueves 13 de noviembre del 2025. El límite máximo de gasto electoral para la campaña es de 2 787 744.

Estará prohibida la difusión de la publicidad electoral, la realización de campaña o concentraciones electorales 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17:00 del día del sufragio.

La Ley Seca regirá a partir de las 12:00 del viernes 14 de noviembre hasta las 12:00 del lunes 17 de noviembre del 2025. En ese período estará prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas.

El voto de las personas privadas de la libertad se realizará el jueves 13 de noviembre y los beneficiarios del voto en casa sufragarán el viernes 14 de noviembre.

El día de las elecciones generales, el domingo 16 de noviembre, las personas podrán acudir al recinto a votar con la cédula o pasaporte vigente o caducado, desde las 07:00 hasta las 17:00.

Mientras que los ecuatorianos que viven en el exterior podrán sufragar desde las 09:00 hasta las 19:00 del domingo 16 de noviembre, de acuerdo al huso horario de cada país con la cédula, pasaporte o documento de identidad consular, vigentes o caducados.

Par este Referéndum se mantiene activa la prohibición de tomar fotografías del voto, por lo que no se podrá usar dispositivos móviles, electrónicos o eléctricos en las Juntas Receptoras del Voto.

¿Cuáles son las dos preguntas del Referéndum?