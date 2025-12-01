El CNE proclamó los resultados definitivos de la consulta popular y referéndum 2025

El CNE oficializó los resultados de la consulta popular y referéndum 2025.

Los resultados de la consulta popular y referéndum son oficiales. El 'No' se impuso en las cuatro preguntas, proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes 1 de diciembre de 2025.

El CNE proclamó los resultados definitivos luego de ser aprobados por unanimidad "toda vez que no existen recursos por resolver sobre los resultados numéricos".

Se registró poco más del 80% de asistencia a votar, y los resultados quedaron de la siguiente manera:

Pregunta A, sobre bases militares extranjeras

Sí: 39,18%



No: 60,82%

Pregunta B, sobre fondos para partidos políticos

Sí: 41,7%

No: 58,3%

Pregunta C, sobre la reducción del número de asambleístas

Sí: 46,29%

No: 53,71%

Pregunta D, sobre la conformación de una Asamblea Constituyente