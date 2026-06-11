BTS hará historia en la final del Mundial 2026 junto a Shakira y Madonna

El grupo de K-pop BTS se presentará en el show de medio tiempo del final del Mundial 2026.

La FIFA confirmó que la final de la Copa del Mundo 2026 contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo, protagonizado por BTS, Madonna y Shakira en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El espectáculo de la final del Mundial 2026 se realizará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, escenario donde se disputará el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Entre los artistas confirmados destacan la cantante Madonna, la estrella colombiana Shakira y la popular agrupación surcoreana BTS, quienes encabezarán una presentación durante el descanso del partido.

La participación de Shakira cobra especial relevancia, ya que también formará parte de la ceremonia inaugural del torneo.

Según informó la FIFA, el espectáculo de medio tirmpo tendrá además un componente solidario. La iniciativa busca recaudar fondos para el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales, un programa que aspira a reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y promover el desarrollo del fútbol infantil.

Por primera vez, el Mundial tendrá tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. El primer acto se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, este jueves 11 de junio de 2026.

Para los aficionados en Ecuador, la ceremonia inaugural está prevista para las 12:30, mientras que el partido entre México y Sudáfrica comenzará a las 14:00.