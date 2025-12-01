Los pasaportes y cédulas se podrán obtener sin turno en Ecuador desde el 1 de diciembre

La atención del Registro Civil se incrementó para cubrir la demanda de cédulas y pasaportes

El Registro Civil de Ecuador anunció que los ciudadanos pueden obtener los pasaportes y cédulas sin turno a escala nacional a partir del lunes 1 de diciembre del 2025.

Desde el 1 al 31 de diciembre, los ciudadanos podrán acudir a 27 agencias para adquirir el pasaporte sin necesidad de tener un turno. La atención se realizará desde las 08:00 hasta las 17:00.

Los usuarios deberán presentar el comprobante de pago, cuya validez se extenderá hasta el final del 2025.

Mientras que para obtener la cédula de identidad sin turno deberán acudir desde el lunes 1 al jueves 4 de diciembre del 2025 en las 193 agencias de todo el país. La atención también será de 08:00 a 17:00.

Los ciudadanos deberán acercarse al punto de atención habilitado con: el comprobante de pago impreso del servicio; la cédula anterior, en caso de renovación, y, si el documento fue robado o extraviado se debe presentar la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

Los pagos se los pueden realizar en la agencia virtual, en banca corresponsal o en la banca interna de las agencias del Registro Civil. Los menores de edad, adultos mayores, con discapacidad y/o mujeres embarazadas tendrán atención preferencial.

Esta medida responde a la alta demanda y constante queja de usuarios por problemas para acceder a turnos. Decenas de ciudadanos señalan que han pasado meses en busca de los documentos.