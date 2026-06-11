Mundial 2026: Costa de Marfil jugará sin sus hinchas en su debut ante Ecuador

El comité nacional de aficionados de Costa de Marfil aseguró este jueves 11 de junio que el combinado africano no podrá contar con la presencia de sus hinchas en el Mundial, dado que no pudieron obtener visados para Estados Unidos.

La estricta política migratoria de Donald Trump dificulta la entrada a su territorio desde ciertos países e incluso puede afectar al personal convocado para la competición, como ocurrió con el árbitro somalí a quien se le denegó el ingreso el pasado fin de semana.

"Los aficionados han renunciado a viajar porque Estados Unidos no quiere ver a aficionados de ciertos países como Costa de Marfil en su territorio", dijo Julien Kouadio Adonis, presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), que suele organizar los desplazamientos.

"Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados", agregó el jefe de este organismo bajo tutela del Ministerio de Deportes.

Solo un puñado de funcionarios del CNSE recibieron autorización para ir a Estados Unidos.

En sus anteriores participaciones en el Mundial (2006, 2010 y 2014) o para la Copa África de Naciones, este organismo había enviado a decenas de marfileños a animar a su selección.