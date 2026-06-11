Keiko Fujimori retoma ventaja con el 98% de actas escrutadas en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a tomar ventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Con más del 98 % de actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori superó por un margen mínimo al izquierdista Roberto Sánchez.

Diferencia de menos de mil votos

Medios peruanos reportaron que la candidata de Fuerza Popular alcanzó alrededor del 50,002 % de los votos válidos, mientras que Sánchez obtuvo 49,998 %. La diferencia llegó a ser de apenas unos cientos de sufragios.

Durante los primeros días del escrutinio, Sánchez había logrado una ventaja importante gracias al voto rural, pero el avance del conteo del voto extranjero favoreció a Fujimori.

Actas observadas mantienen incertidumbre

Aunque Fujimori recuperó el primer lugar, el resultado todavía no es oficial debido a que quedan actas impugnadas y votos observados pendientes de revisión judicial.

La tensión política aumentó en Lima con llamados a movilizaciones y pedidos de vigilancia internacional por parte del entorno de Sánchez.

La ajustada disputa mantiene al país en expectativa mientras las autoridades electorales continúan el proceso de revisión de votos.

La elección enfrenta a dos figuras que representan modelos políticos opuestos en un Perú marcado por la polarización y la inestabilidad política de los últimos años.