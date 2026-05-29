Servicios en línea del CNE estarán suspendidos tres días: fechas y horarios

Servicios en línea del CNE se supenderán por tres días para realizar trabajos de mantenimiento.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que sus servicios digitales estarán fuera de funcionamiento desde la tarde del 29 de mayo hasta la noche del 31 de mayo de 2026.

El organismo electoral informó que la suspensión se debe a labores de mantenimiento en su infraestructura tecnológica.

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"Debido a trabajos programados en la infraestructura tecnológica institucional, informamos a la ciudadanía que estarán suspendidos nuestros servicios en línea", señaló el CNE.

La medida regirá desde las 17:00 de este viernes 29 de mayo hasta las 23:59 del domingo 31 de mayo de 2026, período durante el cual la ciudadanía no podrá acceder a los servicios digitales que ofrece la entidad.

A través de un comunicado, el CNE señaló que estas acciones forman parte de su compromiso de "garantizar procesos técnicos, eficientes y transparentes".

Este mantenimiento ocurre cuando faltan seis meses para las votaciones seccionales, previstas para el 29 de noviembre de 2026, jornada en la que los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y otras autoridades locales.