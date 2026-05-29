Ecuador llegó a New Jersey para el amistoso ante Arabia Saudita previo al Mundial 2026

Hernán Galíndez, el golero de la Selección de Ecuador, en Estados Unidos

La Selección de Ecuador ya se encuentra concentrada en Nueva Jersey, Estados Unidos, lista para afrontar su penúltimo gran examen de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El ambiente en la delegación tricolor combina el optimismo y la máxima concentración, entendiendo que el seleccionador Sebastián Beccacece utilizará este compromiso ante Arabia Saudita para observar jugadores y evaluar especialmente a los jóvenes.

El escenario elegido para el encuentro, el Sports Illustrated Stadium de Harrison, promete teñirse por completo de amarillo. Nueva Jersey se ha consolidado históricamente como un feudo sumamente favorable para el combinado nacional gracias al masivo respaldo de la comunidad migrante ecuatoriana.

Tras el pitazo final frente al conjunto asiático, el cronograma de La Tri no dará tregua en suelo norteamericano. El equipo nacional se desplazará de inmediato hacia Columbus, Ohio, donde el próximo 7 de junio cerrará formalmente su ciclo de amistosos internacionales frente a Guatemala.

Esta seguidilla de partidos marcará el cierre de la etapa de ensayos, dejando al plantel a punto para el esperado debut del 14 de junio ante Costa de Marfil, en lo que será el arranque del sueño mundialista.