Comisión legislativa aprueba informe para segundo debate de Ley de gasto de GAD

Con 6 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó, este martes 17 de febrero, el informe para segundo debate de la Ley urgente que busca regular el gasto de las prefecturas y municipios en Ecuador .

El texto que ha recibido decenas de críticas por parte de alcaldes y prefectos, ratifica la regla del 70/30, que pone énfasis en que el 70% del presupuesto debe ir a inversión y el 30% a gasto corriente.

Sin embargo, el informe ahora suaviza los plazos: la meta de inversión será obligatoria desde 2028.

Durante el debate en sesión virtual la tarde de este martes los legisladores del oficialismo defendieron la urgencia económica de la ley con base en documentos de la Contraloría y el Ministerio de Finanzas.

Por su parte, los legisladores, dos de la bancada correísta, que se opusieron al texto argumentaron que la norma es inconstitucional. Se abstuvieron de votar.

Entre sus argumentos también estuvieron que sin el pago de la deuda del Gobierno Central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se mantiene, exigir más inversión es técnicamente imposible y se convierte en un "golpe a la descentralización".

Autoridades locales reaccionan

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga reaccionó en su cuenta de X, donde sostuvo que la mesa legislativa aprobó el informe "sin que hayan sido escuchadas las voces de quienes administramos el territorio".

Sostuvo que su insistencia para ir hasta la Comisión y presentar sus propuestas buscaba "proponer un modelo que funcione para la gente, no solo para el contador del Ministerio de Finanzas".

Sostuvo que esta reforma "castiga la inversión social".

Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también criticó la aprobación del informe. Indicó que "es incomprensible" que la Asamblea haga oídos sordos a los argumentos de las autoridades locales.

Y reafirmó que insistirá en su pedido para ser escuchada en el segundo debate en el Pleno.