Asamblea niega archivo y proyecto de Ley para los GAD avanza al segundo debate

El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó, este sábado 14 de febrero de 2026, la moción para archivar el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Este proyecto de Ley es calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo. Con ello, la iniciativa continuará su trámite legislativo hacia el segundo debate.

La sesión donde se trató el informe para primer debate se desarrolló de forma virtual y contó con la participación de 144 de los 151 legisladores.

La propuesta fue enviada por el presidente Daniel Noboa el pasado 28 de enero y plantea que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) destinen al menos el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, mientras que el gasto corriente, incluidos salarios, no supere el 30%.

La bancada de la Revolución Ciudadana intentó frenar la iniciativa mediante una moción de archivo presentada por el legislador Xavier Lasso. Sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios: 70 legisladores votaron en contra, 63 a favor y se registraron siete abstenciones.

Tras concluir el primer debate, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe que servirá de base para el segundo y definitivo debate.

Al tratarse de una normativa con carácter económico urgente, el Parlamento tiene un plazo máximo de 30 días para aprobarla o negarla. En la siguiente etapa, el texto será sometido a votación final, donde podrá ser ratificado o archivado