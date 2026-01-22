La Comunidad Andina se ofrece a mediar entre Ecuador y Colombia en tensión por tasa de seguridad

La Comunidad Andina (CAN) se ofreció este jueves 22 a mediar entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar que comience a aplicarse las medidas de la guerra comercial en la que se han enzarzado ambos países, con aranceles del 30% y suspensión de medidas de cooperación energética.

El secretario general de la CAN, el diplomático peruano Gonzalo Gutiérrez, ha remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países para solicitar la postergación de las medidas anunciadas, según señaló en un comunicado el organismo, con sede en Lima.

Gutiérrez también se puso a disposición de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, para ayudar a un "diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países", según señaló en un comunicado el organismo, con sede en Lima.

La máxima autoridad de la Comunidad Andina, el organismo de integración regional que forman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, apuntó a "privilegiar la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario cada vez más complejo y dinámico".

Colombia y Ecuador, dos grandes socios comerciales, entraron este jueves en una inusitada y dañina guerra comercial con la imposición mutua de aranceles.

El primero en dar el paso fue Noboa al anunciar que impondrá un arancel del 30% a las importaciones de Colombia al argumentar que la Administración de Petro no está lo suficientemente comprometida con la lucha contra el narcotráfico, un día después de que el mandatario colombiano volviese a exigir la libertad del encarcelado exvicepresidente correísta Jorge Glas.

En respuesta, Colombia anunció una medida recíproca de aranceles del 30% a las importaciones ecuatorianas y el corte del suministro de electricidad, clave para mitigar las recientes crisis energéticas que ha sufrido en los últimos años Ecuador, que a su vez anticipó que prohibirá la circulación de petróleo colombiano por su oleoducto de crudos pesados (OCP).