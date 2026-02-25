Concejo de Guayaquil extendió la licencia sin sueldo de Aquiles Alvarez por 30 días

El martes 24 de febrero de 2026 se realizó una sesión del Concejo Municipal de Guayaquil.

El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó, el martes 24 de febrero de 2026, por unanimidad una licencia sin remuneración para el alcalde Aquiles Alvarez, quien permanece en prisión preventiva por el caso Goleada.

El permiso se extenderá desde este miércoles 25 de febrero hasta el jueves 26 de marzo de 2026. Mientras dure el permiso, la administración municipal continuará bajo la dirección de la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel.

La solicitud fue conocida durante una sesión extraordinaria del Cabildo, luego de que el Burgomaestre firmara el pedido para prolongar su ausencia desde el 25 de febrero.

La moción fue presentada por la concejal Emily Vera, del movimiento correísta, y recibió el respaldo de los 15 ediles, así como de la alcaldesa encargada.

Alvarez se encuentra recluido, desde el pasado 12 de febrero, en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, mientras espera la audiencia de revisión de medidas cautelares prevista para el lunes 2 de marzo de 2026.

Con esa diligencia busca revocar la orden de prisión preventiva en el proceso judicial, conocido como caso Goleada, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines lavado de activos y defraudación tributaria.