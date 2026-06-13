Congresista de Miami comparte agenda con Daniel Noboa

La tarde de este 13 de junio de 2026, el presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con la congresista María Elvira Salazar.

El encuentro de autoridades se realiza en el marco de la agenda que el primer mandatario ecuatoriano cumple en Estados Unidos.

"Con el presidente Daniel Noboa compartimos una convicción: la seguridad y la libertad de nuestros pueblos no son negociables", publicó la congresista en su red social X.

Congresista considera a Ecuador 'aliado estratégico'

Comentó además que Ecuador ha asumido con valentía uno de los mayores desafíos de la región.

Y recordó que Estados Unidos tiene en Ecuador un aliado estratégico para enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del hemisferio.

Tamién hizo un llamado a "construir un futuro más seguro para las próximas generaciones".