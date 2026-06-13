Vendedor de pescado, con historial delictivo, fue asesinado en Guayaquil

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un vendedor de pescado, con historial delictivo, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en un mercado de Guayaquil.

El hecho violento se registró en la vía Perimetral, en el noroeste de la ciudad. El ciudadano fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información policial, los atacantes dispararon directamente a la cabeza de la víctima identificada como Tyrone Javier Ramírez Olvera.

Amplio historial delictivo

El fallecido, informó la Policía, había recuperado su libertad hace ocho meses tras cumplir una condena en prisión.

Contaba además, con procesos judiciales por robo, tráfico de drogas, receptación y otro por ingreso de artículos prohibidos.

Según testimonios ciudadanos, el fallecido presuntamente se dedicaba a la venta de sustancias sujetas a fiscalización.