El Cpccs definió la fecha para la designación de los nuevos vocales de la Judicatura

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana será el encargado de elegir a los nuevos vocales de la Judicatura

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definió fecha para designar a los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura (CJ) para el periodo 2025-2031.

La designación se dará luego de que terminó las audiencias de exposición de los planes de trabajo de los postulantes de las cinco ternas para la Judicatura.

La presentación de los planes culminaron el jueves 18 de septiembre del 2025. En el término de dos días, a partir de esa fecha, el Cpccs realizará la designación de los nuevos vocales del CJ.

Los vocales de la Judicatura saldrán de cinco ternas enviadas al Cpccs por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General, Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea.

El presidente del Consejo de la Judicatura será elegido de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, que está integrada por: Juan Carlos Benalcázar, Alexandra Jacqueline Villacís, Mario Godoy Naranjo, actual presidente del CJ.

La designación de las cinco autoridades "se efectuará mediante resolución del Pleno, a través de mociones individuales para cada fuente, conforme al orden establecido en la Constitución", indicó el Cpccs.

"Nos dedicaremos a analizar detenidamente cada uno de los perfiles que han participado, así como el contenido de sus planes de trabajo", dijo Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación.