Opción habilitada para consultar el lugar de votación para el sufragio de noviembre de 2026

Las personas pueden consultar el lugar de votación a través de la página del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó el martes 14 de abril el servicio para consultar el lugar de votación para el sufragio de noviembre de 2026.

En esas elecciones se elegirán a los nuevos prefectos, alcaldes, miembros de las juntas parroquiales y también miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La ciudadanía podrá verificar si está habilitada para ejercer su derecho al voto, así como la provincia, cantón, parroquia y zona electoral a la que pertenece.

Para hacerlo se debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar a www.cne.gob.ec.

Dar clic en la opción que dice 'Consulta tu lugar de votación'

Ingresar el número de cédula

Colocar la fecha de nacimiento

Dar clic en 'Consultar'

La información se despliega

¿Hasta cuándo se puede cambiar el domicilio electoral?

Además, ahí se podrá constatar si su cambio de domicilio electoral fue realizado. Según el calendario electoral, este viernes 17 de abril culminará la campaña de cambios de domicilio electoral e inscripción de extranjeros.

Estas opciones están disponible en modalidad virtual a través de la página web institucional; o de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.