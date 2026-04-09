¿Funcionarios que quieren ser candidatos este 2026 en Ecuador?: Esto deben hacer

El CNE adelantó las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026 para las elecciones seccionales, en las que se elegirán a prefectos, alcaldes, concejales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

A siete meses de las votaciones el tablero electoral ya se mueve. Funcionarios y autoridades han adelantado su intención de postularse para la reelección o para algún cargo de elección popular.

En Ecuador, los funcionarios públicos que aspiren a participar como candidatos en procesos electorales deben cumplir una serie de condiciones establecidas en el Código de la Democracia, principalmente relacionadas con la separación de sus cargos.

Uno de los requisitos clave es solicitar licencia sin remuneración dentro de los plazos fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta medida busca garantizar que no se utilicen recursos públicos ni el cargo para hacer campaña.

En el caso de autoridades de elección popular, como asambleístas, alcaldes o prefectos, la normativa permite la reelección, pero es obligatorio solicitar una licencia sin sueldo o vacaciones para hacer campaña.

Para los funcionarios de libre remoción, como ministros, secretarios de Estado o autoridades de instituciones públicas, la regla es más estricta: deben renunciar a sus cargos antes de postularse como candidatos a una dignidad de elección popular.

Los demás funcionarios públicos pueden aprticipar en elecciones sin renunciar a su cargo, pero no pueden hacer campaña sin solicitar la licencia o vacaciones dentro de ese período.

En cualquier caso, durante el proceso electoral la ley les prohíbe a todas estas personas:

Usar recursos públicos para campaña

para campaña Inducir al voto desde su cargo

al desde su cargo Hacer propaganda fuera de lo permitido

Además, todos los aspirantes deben inscribir oficialmente su candidatura ante el CNE dentro del calendario electoral y cumplir con los requisitos legales, como no tener inhabilidades vigentes.